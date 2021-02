A maioria dos portugueses prefere oferecer roupa e acessórios no Dia do Pai. Segundo o novo relatório "inMarket2021", desenvolvido pela agência de estudos de mercado Multidados, são 63,2% os que assumem ter esse hábito. Desses, 12,5% elegem peças da Zara. A marca espanhola foi a mais referida no inquérito levado a cabo pela empresa que serve de base ao novo estudo. Em segundo lugar, surgem os livros físicos, os livros digitais e os artigos de papelaria, mencionados por 42%. 34% adquire-os na Wook.

Mas também há quem goste de brindar os pais com tecnologia neste dia. A categoria de informática e som ocupa o terceiro lugar do ranking com 39,6%, sendo a Samsung, com 34% a marca preferida dos que mimam os pais com computadores, videojogos, colunas portáteis e aparelhagens. Em quarto lugar nas intenções de compra, surge a categoria de telecomunicações e acessórios, a escolha de 37,6%. A Huawei, com 28,5%, é a marca favorita dos que elegem telemóveis, tablets, capas de proteção e extensores de sinal.

Em quinto lugar, surge a categoria de viagens e alojamento, com 34,9%. O local de compra eleito é o Booking.com, mencionado por 19,7%. Realizado entre os dias 12 de dezembro de 2020 e 12 de fevereiro de 2021, o inquérito permitiu apurar ainda que os livros (83,7%), os telemóveis (77,4%), os voos (76,4%), os acessórios de computador (63,2%) e as camisas (61,3%) são as prendas mais oferecidas a 19 de março. Os estudos de mercado "inMarket" são feitos a cada dois meses a 1.000 consumidores portugueses.