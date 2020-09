Merz Aesthetics, a maior empresa de medicina estética do mundo, anunciou a parceria com a atriz, autora, empresária e vencedora de um Oscar e Emmy, Gwyneth Paltrow.

Como face global da marca, Paltrow junta-se à empresa para apoiar as mulheres que escolhem a beleza nos seus próprios termos ao fazerem escolhas que as façam sentir-se bem e bonitas.

"Para mim, beleza significa aprofundar a felicidade, em vez de tentar perseguir a juventude", disse Paltrow, 47 anos, que é amplamente considerada uma autoridade em beleza e bem-estar.

"E não é segredo que sou um livro aberto quando se trata de tentar novas diretrizes de beleza, mas quero saber o que há num produto antes de aplicá-lo no meu corpo".

A parte central desta associação da atriz com a empresa remonta à filosofia de beleza de Paltrow, que é as mulheres devem dar a oportunidade para fazer o que quiserem para se sentirem bem. Paltrow vai incentivar as mulheres a reservar um tempo para si mesmas e prioritizar o autocuidado, especialmente agora.

Paltrow partilhará detalhes sobre o que faz para ter uma boa aparência e sentir-se melhor consigo mesma.