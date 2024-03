A Tashi e Luís Carvalho voltam a juntar forças para a criação de uma linha de joalharia que pretende trazer mais brilho e elegância ao dia a dia das mulheres portugueses.

"For Strong Women" foi o nome escolhido para aquela que é a terceira colaboração entre a marca de joias e o estilista português e que se destina a todas as mulheres dotadas de força interior e de uma personalidade forte.

"Quero que as mulheres que usam estas jóias se sintam não só elegantes, mas fortes, destacando a beleza única de cada uma. 'For Strong Women' é mais do que uma coleção; é uma expressão de autenticidade e do poder feminino", disse o estilista português em comunicado.

Este lançamento é composto por três novidades em prata e ouro de nove quilates - dois pares de brincos e um anel - que podem ser usadas em diferentes ocasiões. Apesar de diferentes, todas as peças de joalharia têm em comum um padrão colorido desenvolvido em exclusivo pelo estilista com recurso a diferentes pedras.

"As zircónias cuidadosamente escolhidas acrescentam simbolismo às peças: o rubi representa amor e motivação, o verde esmeralda simboliza positivismo, o azul evoca serenidade, e o ouro simboliza as conquistas pessoais", acrescenta a marca que escolheu a atriz Mariana Monteiro para experimentar, em primeira mão, esta novidade.

Com preços entre os 169 e os 299 euros, todas as peças são feitas à mão em Portugal.

A coleção tashi x Luís Carvalho já está à venda online.