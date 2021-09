L'Oréal Paris acaba de lançar o match perfeito entre maquilhagem e skincare com o Sérum com Cor Accord Parfait, uma fórmula inovadora que combina os benefícios de um sérum de skincare com a luminosidade e cobertura de uma base.

É o primeiro sérum com cor da marca com 1% de ácido hialurónico, com 9 tons misturáveis numa fórmula leve para conquistar todos os tons de pele, deixando-a com um aspeto preenchido, luminoso e natural.

O novo sérum com cor Accord Aparfait adapta-se perfeitamente a qualquer tom de pele.

Sérum com Cor Accord Parfait créditos: L'Oreal Paris

Para complementar o look, mais uma grande novidade L'Oréal Paris, Volume Million Lashes Balm Noir, uma máscara de pestanas que confere 7x mais volume e com 99% de ingredientes de origem natural.

Volume Million Lashes Balm Noir créditos: L'Oreal Paris

Ambos os produtos estão disponíveis em hipermercados, perfumarias, El Corte Inglés, Pluricosmética, Skin.pt, Loja do shampoo e Care to Beauty.