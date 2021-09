Para assinalar o lançamento do 25º filme de James Bond, a 007Store tem merchandise, colecionáveis e colaborações com designers, incluindo roupas e acessórios usados nos filmes, réplicas de adereços, modelos de veículos e utensílios domésticos.

Os destaques incluem colaborações com Bella Freud, N.Peal, Globe-Trotter, Charbonnel et Walker, Orlebar Brown, The Royal Mint e Swatch, juntamente com exclusivos feitos sob encomenda.

Entre na galeria e descubra alguns dos itens que pode encontrar na 007Store:

A 007Store.com é a loja online oficial de produtos inspirados nos filmes James Bond. A loja combina peças antigas com uma seleção moderna de colaborações com designers.