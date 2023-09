Apesar de para muitas pessoas a Havaianas ser sinónimo de chinelos de praia, há muito que a marca brasileira mostrou que a verstatilidade faz parte do seu ADN. Prova disso são os inúmeros produtos de roupa e calçado que tem vindo a lançar ao longo dos anos.

Um desses exemplos são as alpercatas, um tipo de calçado que, nas últimas temporadas, se tem afirmado como um must-have no guarda roupa feminino e masculino. A pensar nisso, a marca apostou numa nova coleção dedicada a este tipo de calçado que combina conforto e praticidade.

De forma a adaptar-se a todos os gostos e ocasiões, os fãs da marca podem escolher entre mais de 40 opções que se dividem em três linhas distintas e numa grande variedade de tonalidades.

O modelo Alpercatas IV (38€) é considerado o clássico da marca e está disponível em sete cores, enquanto que as Classic Flatform Eco (38€) destacam-se por utilizar materiais reciclados e pela sua plataforma. Já as Mule Loafter Print (23,10€) dão um toque arrojado a qualquer look pelo seu estampado.

Todos os modelos estão disponíveis no site da Havaianas.