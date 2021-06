Liliana Santos prepara-se para lançar uma marca de moda ecológica. "Finalmente, posso partilhar convosco este projeto. Foram meses de trabalho intenso mas muito prazerosos até chegar aqui. Estava muito ansiosa de o mostrar e de vos contar", revela a atriz de 40 anos na publicação que acompanha o primeiro vídeo promocional da primeira coleção da Maisha by Emar, divulgado nas últimas horas. Os bíquinis e os fatos de banho que a integram foram desenvolvidos em parceria com a marca de swimwear portuguesa.

"É o início de um sonho concretizado", assume a artista, que não está sozinha no projeto. "Foi tão importante rodear-me das pessoas certas. E as pessoas certas são as que nos querem bem. São aquelas que estão ao nosso lado, sempre! No bom e no mau. E que acreditam em nós", refere Liliana Santos na última publicação que fez nas redes sociais da marca. O fotógrafo Diogo Lima assina as fotografias promocionais da coleção. A loja online da atriz, onde as peças serão comercializadas, é lançada nos próximos dias.