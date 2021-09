The Field of Flowers é o nome da instalação especial imaginada pelo Studio DE-YAN, com sede em Nova Iorque, para o lançamento da mala Re-Candy da Furla.

O evento exclusivo da marca, que aconteceu durante a Semana da Moda de Milão, contou com flores maxi insufláveis multicoloridas enriquecidas por assentos e totens de exposição e que poderá ser visitado pelo público na Via Senato,10 até ao dia 25 de setembro.

Convidados importantes como a ícone da moda Anna Dello Russo, as atrizes GenZ Georgina Amoros, Mariasole Pollio, Ludovica Bizzaglia, Federica Sabatini, Lia Grieco e os talentos digitais Leonie Hanne, Elisa Maino, e Gianmarco Rottaro assistiram à grande inauguração.

O colorido Field of Flowers celebrou o regresso do icónico modelo Furla Candy, numa nova versão que assumiu o nome de Furla Re-Candy e que foi fabricada utilizando uma gama de materiais criativamente reciclados. A exposição representa o espírito da primeira coleção cápsula totalmente sustentável da marca.

As malas estão disponíveis numa variação de quatro cores e dois tamanhos e podem ser adquiridas em boutiques seleccionadas ou online.