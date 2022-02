Valérie Messika sempre adorou o dinamismo da moda. As suas joias testemunham isso mesmo a cada estação, inspirando novos estilos graças ao diamante fácil de usar, cada vez mais moderno e inovador.

Fiel ao seu instinto em encontrar uma personalidade e uma figura que melhor representasse a mulher Messika, a designer estava de olho em Kendall Jenner como a sua nova musa, que confere à nova campanha e coleções uma energia e brilho incomparáveis.

A carreira de modelo de Kendall Jenner começou aos 14 anos, quando apareceu na capa da Teen Vogue em 2010. Depois disso, foi quase diretamente para o estrelato como um dos rostos mais procurados nas passarelas. Apelidada de "ícone da moda da década" em 2017, Kendall continua a ser procurada por todas as principais casas de moda.

No seu elemento com joias Messika, que ela usa tanto em desfiles quanto na sua vida privada, a modelo encarna a mulher Messika através da sua sensibilidade sem esforço, liberdade pura e modernidade.

As fotografias misturam a figura elegante de Kendal Jenner com o efeito infinito natural da paisagem. Captando a imensidão do mar unindo-se ao céu, cada imagem é um manifesto de liberdade.

Para captar a essência deste espírito livre, o fotógrafo australiano Chris Colls combina a estética de uma fotografia de moda com elementos em movimento para uma abordagem em vários graus, como as joias Messika, que refletem a dupla feminilidade.

Através da campanha, a marca reafirma o seu vínculo com as mulheres, garantindo fluidez na capacidade de viverem cada momento como querem. As joias Messika são fáceis de usar e combinar.

Em cada peça, uma única ambição é partilhada: incentivar a confiança em se sentir sempre livre.