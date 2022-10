Para a próxima SS23 Katy Xiomara trouxe PROPAGANDA. Esta geralmente está associada à adulação dum individuo, neutralizando todos os outros através da uniformização social.

Antagonizando esta ideia de “propaganda”, a designer optou por “propagare” a liberdade de pensamento e assim misturou estes dois conceitos, que nasceram de linhas austeras contrariadas por tecidos translúcidos e coloridos, onde até o preto é colorido por texturas e sombras.

Os detalhes são ultra femininos como é possível observar nos laços, nos folhos e nas rendas, que contrastam com peças do universo masculino e com dimensões oversize, além de rabiscos mesclados com tons de pastel, numa espécie de camuflado otimista de cores doces e delicadas, misturadas com grafismos mais construtivistas.