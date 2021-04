Kate Moss, de 47 anos, mostra que ainda é uma top model reconhecida e aclamada na mais recente campanha da Self-Portrait, marca de moda com sede em Londres.

A modelo veste alguns dos estilos mais apreciados da marca e revela peças-chave da pré coleção Outono Inverno 2021, que apresenta peças requintadas para o dia e noite, centradas em tecidos suaves e silhuetas despojadas.

créditos: Self Portrait/Nigel Shafran

As imagens, filmadas em Gloucestershire, captam o clima do momento e a expectativa esperançosa do nosso regresso iminente ao mundo. A campanha retrata Kate Moss na sua forma mais natural, refletindo momentos honestos pela câmara de Nigel ao longo do seu dia juntos.

Por incrível que pareça, esta foi a primeira vez na sua carreira que Kate Moss foi fotografada pelo lendário fotógrafo britânico.

A campanha anterior foi protagonizada pela atriz Phoebe Dynevor, mais conhecida como Daphne Bridgerton na popular série da Netflix, tendo sido a sua primeira campanha de moda.

A coleção está disponível online, em self-portrait-studio.com, nas lojas da marca e em revendedores em vários locais pelo mundo.