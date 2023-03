Julia Roberts é a nova musa da Chopard para joias e relógios. A nova campanha é ainda uma declaração de amor ao cinema

Como celebrar da melhor maneira o Dia Internacional da Felicidade? Para a Chopard, com uma novidade: Julia Roberts não é apenas a embaixadora global da marca, é a musa de todas as coleções de joias e relógios. A nova campanha "Chopard Loves Cinema" é realizada por James Gray e fotografada por Alasdair McLellan, conhecido pela sua sensível abordagem fotográfica e pelo seu trabalho na moda, bem como retratos, paisagens e documentários onde evoca uma ampla gama de emoções.

“É difícil descrever o trabalho com a Julia sem soar algo incrivelmente clichê, mas ela realmente era tudo o que eu esperava que fosse. Editar a campanha foi surpreendentemente difícil, pois ela parecia ótima em todas as fotografias e era fácil imaginar todas as imagens num outdoor”, explica Alasdair McLellan.

Julia Roberts já era o rosto das coleções Happy Sport e Happy Diamonds, desde 2021, dando agora um nova passo na relação com a Maison. Como forma de celebrar este vínculo, a Chopard e Julia Roberts combinaram o amor que partilham pelo cinema através de uma campanha realizada por James Gray, composta por 12 vídeos, que vão começar a ser lançados a partir de 20 de março, aquele em que se assinala o Dia Internacional da Felicidade.

De acordo com o co-presidente e diretor artístico da Chopard “depois da nossa campanha Happy Diamonds, realizada por Xavier Dolan, em 2021, que apresentou uma hipnotizante e rodopiante Julia Roberts, ilustrando a felicidade pura, imediata e comunicativa no coração do espírito da Chopard, esta nova série amplia o espectro desse momento inicial. Estamos a revelar uma nova faceta da nossa identidade, a vibe Feel-Good: a autoconfiança insinuada pelas joias ou relógios Chopard, espalha-se no ar e espalha em redor energia positiva”.

Através da sua arte, James Gray captou a audácia, a jovialidade e a humanidade que fazem de Julia Roberts um ícone contemporâneo. Os filmes são também acompanhados pela nova campanha publicitária com imagens do fotógrafo Alasdair McLellan, onde encontramos um dos sorrisos mais marcantes e famoso da história de Hollywood.

“Para mim, todos os dias são Dia Internacional da Felicidade”, afirma a atriz em comunicado.

Julia Roberts incorpora assim incorpora alguns dos valores da Chopard, através do seu virtuosismo, alegria de viver e espírito de bem-estar, emanando uma energia positiva se espelha no seu sorriso.

Por seu turno, os relógios e joias Chopard simbolizam o florescimento de cada indivíduo, uma sensação de bem-estar que vai muito além da “joie de vivre”, com um brilho inconfundível e radiante.

James Gray não poupa elogios à atriz. “A Julia Roberts é uma coisa rara: uma verdadeira estrela de cinema. Ela também é uma pessoa com um tremendo senso de humor e, de alguma forma, não deixou que o seu status de lenda lhe subisse à cabeça. Eu aproveito todas as oportunidades de trabalhar com ela. Somos parceiros, com um verdadeiro respeito e carinho pelo outro. Eu considero que o meu dia está feito se a conseguir fazer sorrir. E o trabalho é sempre um prazer, até porque a câmara é tão fã da Júlia quanto eu! Tanto a Julia como a Chopard incorporam um verdadeiro sentimento de felicidade, então foi uma oportunidade maravilhosa trabalhar nesta campanha”.

créditos: Greg Williams para a Chopard

Completando uma equipa de grandes profissionais de imagem, a Chopard convocou ainda o especialista em backstage e fotógrafo, Greg Williams, para imortalizar o making of desta sessão de bastidores. Capturando a espontaneidade de Julia Roberts em ação, ele explica: "Muitas vezes procuro alegria e tento criar uma experiência alegre. Trabalhar de perto com a Julia nesta campanha foi, em muitos aspetos, uma tarefa perfeita, porque ela é a alegria em pessoa”, concluiu.