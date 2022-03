O pai que cuida, que incentiva e que apoia é o mesmo pai que gosta de ser mimado, de celebrar as datas importantes e que está atento a todos os pormenores.

As sugestões da Eugénio Campos Jewels foram pensadas para o pai contemporâneo, aquele que gosta de gostar de si, que aprecia os momentos e valoriza um presente único.

Neste Dia do Pai, a marca portuguesa de joalharia apresenta novidades na seleção de homem, com várias opções que permitem a personalização. Uma data importante num colar, ou uma inicial especial num anel, a criatividade está à disposição de todos os que procuram mimar o melhor pai do mundo.

A personalização está disponível no site da Eugénio Campos Jewels, em eugeniocamposjewels.com e todas as novidades de homem são também disponibilizadas nas Boutiques Eugénio Campos Jewels.