A designer de joias Juliana Bezerra e a Carolina Henke, fundadora da marca de brigadeiros artesanais Brigadeirando, convidam-no a passar uma tarde bem doce onde poderá conhecer a nova coleção criada por estas duas empresárias portuguesas. O verão foi a grande inspiração.

"Escolhemos duas frases - a minha "quem é do mar não enjoa", remete para a canção brasileira que já deu nome a duas das minhas coleções; a da Carolina, fala-nos sobre o calor - "dia de luz, festa de sol", explica a dona da marca Juliana Bezerra Jewellery em comunicado.

Ao contrário das colaborações passadas, esta micro-coleção é de edição limitada e vai estar disponível apenas durante dois dias - 22 e 23 de julho - em exclusivo no atelier.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que as marcas portuguesas se aventuram em lançamentos conjuntos. A propósito do Dia dos Namorados, lançaram a coleção 'Dois Amores' (2020) e 'Com Amor' (2021).