Atenta à tendencia da personalização que tem vindo a ganhar força nos últimos tempos, a marca Havaianas alargou a lsua inha de charms com uma coleção inspirada no mundo do zodíaco, a Horoscope.

Os fãs desta trend podem escolher o charm alusivo ao seu signo - disponível em 12 cores diferentes - e colocar em cada uma das tiras dos seus chinelos. Apesar de ser apenas um detalhe, este adereço de metal vai conferir um aspeto diferenciador a este tipo de calçado.

Recorde-se que anteriormente a marca brasileira já tinha lançado outras coleções de charms, como é o caso de inspirados no univerno Disney ou alusivos ao movimento LGBTQIA+.

Apesar de neste momento estar em promoção, a coleção Horoscope está disponível online e nas lojas físicas da marca por 6,90 euros.