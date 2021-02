Com peças que nos enchem os olhos e a alma, a coleção Primavera 2021 foi pensada para revelar o melhor da mulher Natura, uma mulher moderna e confiante, que acima de tudo não dispensa o conforto e qualidade nos seus looks do dia a dia e de momentos mais especiais, sejam eles em casa, em reuniões online ou em momentos de lazer com a família.

Disponível no renovado site www.naturastore.pt, a coleção Natura Primavera 2021 repleta de tons vibrantes e silhuetas primaveris, promete alegrar os seus dias com as muitas opções práticas e femininas.

Destacam-se os padrões florais, detalhes e apontamentos de cor, tecidos leves e fluídos ou camisolas e vestidos de malha sem esquecer os coordenados de blusas com divertidos bombers jackets e calças de ganga com pormenores delicados. Saias e saias-calças são também uma opção para conjugar com blusas monocromáticas.

Os vestidos, uma das imagens de marca da Natura, não podiam deixar de marcar presença nesta coleção nos mais variados formatos - compridos ou curtos, oversized ou mais ajustados ao corpo -, celebrando a feminilidade e a essência de ser mulher.