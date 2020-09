A H&M apresenta a coleção Studio AW20, "The Refined Rebel", inspirada por aqueles cujo estilo é tão ousado quanto a sua atitude.

A coleção é inspirada na corajosa escritora do século XIX, Violet Paget (pseudónimo de Vernon Lee) e na sua residência na Florença palaciana, ao assumir o seu estilo radicalmente destemido.

A campanha da H&M Studio AW20 vai quebrar a tradição ao convidar as musas do Studio, Barbie Ferreira, Veronika Heilbrunner, Celeste, Alton Mason, Young Emperors e Mia Kong para co-criar a campanha a partir dos seus países. Cada talento irá captar as suas interpretações únicas da coleção, destacando o seu estilo e individualidade.

Entre as celebridades vistas usando a coleção estão Irina Shayk, Jameela Jamil e Sasha Lane.

A coleção H&M Studio já se encontra disponível online.

Com notas de rock, disco e punk dos anos 70, a coleção oferece uma mistura dinâmica de peças de festa com peças separadas.

As peças-chave da coleção são compostas por um fato azul brilhante feito sob medida com cintura recortada, um casaco cinza de lã italiana reciclada de ombros fortes e blusas com folhos de poliéster reciclado.

Uma paleta de cores entre o azul celeste e o verde é compensada por toques de rosa champanhe, ao lado de estampas personalizadas em mármore inspiradas nos palácios italianos.