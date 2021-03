Aos 35 anos, Irina Shayk soma e segue. A manequim e atriz russa, que foi mãe em 2017, continua a ser muito disputada pelos diretores das publicações femininas e, no espaço de uma semana, foi capa de três prestigiadas revistas de moda internacionais. Para além da edição russa e da edição tailandesa da Vogue, a ex-namorada do futebolista português Cristiano Ronaldo, filha de um mineiro e de uma professora, também brilha na edição norte-americana da Elle, como partilhou com os milhões que a seguem nas redes sociais.