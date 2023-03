Apesar de ponderado e explorado outras áreas, aos 13 anos Inês Barreto não teve dúvidas de que o seu futuro profissional teria de passar pela área da moda. E esta sexta-feira teve a confirmação de que não estava errada ao receber das mãos dos jurados do concurso Sangue Novo, o Prémio ModaLisboa x IED – Istituto Europeo di Design. “A reação inicial acho que é sempre de choque mas sinto-me muito privilegiada por ter uma oportunidade destas”, afirma ao SAPO Lifestyle a jovem de 22 anos após vencer a segunda e última fase desta competição que, todos os anos, procura novos talentos na área da moda.

Confecionada com materiais cedidos pelos parceiros têxteis da Associação ModaLisboa — Calvelex/Fabrics4Fashion, a Riopele e a Tintex Textiles -, a designer elegeu o latex líquido para estrela desta apresentação de moda onde pode brincar com diferentes cores e texturas. Ao todo foram apresentados cinco looks que se dividiram entre casacos até aos pés, vestidos de diferentes comprimentos e conjuntos de blazer e minisaia e top e saia.

Esta coleção foi inspirada por diferentes figuras que, de alguma forma, foram e continuam a ser uma referência na sua vida. Para além da avó, que foi responsável por despertar o seu interesse pela área da moda, menciona dois nomes de peso na indústria: Alexander McQueen e Vivienne Westwood. “Como sempre foram muito irreverentes e sempre deram as suas opiniões através da roupa, para mim são pessoas que me dizem muito. Eu inspirei-me na ideia deles e de tentar falar da mesma maneira como eles falavam [através das suas criações] mas à minha maneira”, refere.

Para si ainda é difícil falar do futuro e daquilo que ambiciona para uma marca em nome próprio. “Ainda tenho muito para aprender e preciso de desenvolver aquilo que quero apresentar ao mundo”, diz. A bolsa de estudos que lhe foi atribuída esta sexta-feira no âmbito do prémio ModaLisboa x IED e que lhe dará a oportunidade de tirar um mestrado em Design de Moda, em Milão, e onde irá desenvolver uma coleção que será apresentada na plataforma Workstation da próxima edição da ModaLisboa, é a oportunidade perfeita para isso. “Quero aprender tudo o que conseguir, desenvolver-me e ter uma experiência que me faça crescer como artista e pessoa.”

Recorde-se que Inês Barreto competiu na final do concurso Sangue Novo juntamente com outros quatro participantes: Niuka Oliveira, que venceu o prémio ModaLisboa x Tintex Textiles, Çal Pfungst, Darya Fesenko e Molly98.

Veja aqui o desfile dos finalistas: