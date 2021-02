A procura de personalidades que se identificam com os valores da marca tem sido uma constante e para a primavera-verão a UGG apresenta a nova campanha “Feel____”, revelando uma série de histórias inspiradoras dos pioneiros no mundo da moda e fãs de longa data da marca.

Os protagonistas desta campanha são a supermodelo Iman e o jornalista e opinion maker André Leon Talley, que usam os modelos Classic Mini e Neumel.

Fotografada num ambiente confortável, num Loft na cidade de Nova Iorque, Iman partilha as suas experiências pessoais como refugiada da Somália, de onde fugiu juntamente com a sua família, ao início da sua carreira como modelo em que a sua imagem exótica era o seu principal trunfo, até ao percurso fulgurante na indústria da moda.

A sua compaixão em ajudar mulheres refugiadas e a combater a pobreza e a fome levou-a a ser a primeira Global Advocate da CARE de que muito se orgulha.

Acreditando que o lar é onde existe amor, a mais nova campanha da marca revela Iman no máximo conforto entre sofás e cadeiras exuberantes e com as tradicionais botas Classic Mini II e o chinelo Coquette.

André Leon Talley é um incontornável opinion maker do mundo da moda, com uma longa carreira como jornalista e diretor criativo.

Dono de um estilo único e sempre a quebrar barreiras, em maio de 2020 publicou o seu segundo livro de memórias intitulado “The Chiffon Trenches: A Memoir” sobre o seu humilde princípio e a sua influente carreira no topo da moda, tendo como pano de fundo experiências com racismo e preconceito.

Talley representa sensibilidade, intelecto e uma atitude que nunca sai de moda.

Nesta campanha, realizada no alpendre da sua casa em White Plans, Nova Iorque, André Leon Talley partilha abertamente histórias e memórias da sua infância no Sul e a sua ilustre trajetória na indústria da moda e no mundo editorial.

Mostrando que sabe do que fala, Talley tomou as rédeas da sua sessão de fotos da campanha. Visto na primeira fila em todas as semanas de moda globais ao longo dos anos com as suas inseparáveis botas UGG Classic Short, a mais nova campanha da marca apresenta Talley também com modelos tradicionais como o Neumel e Tasman – personificando assim a ligação emocional que apenas a UGG pode oferecer.