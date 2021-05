Blank Staples é a linha principal masculina de básicos de qualidade premium da H&M e lançada pela marca em setembro de 2020. Agora, a marca lança a Blank Staples Wholesale dirigida a empresários, designers e artistas para que estes possam adquirir as peças em atacado e personalizá-las às suas próprias coleções e estilo.

As etiquetas vêm em branco, precisamente para serem depois personalizadas como base no uso para negócios próprios, coleções e projetos. Esta opção está disponível em hm.com.

Quem estiver interessado e tenha um negócio próprio poderá adquirir até 120 peças da coleção Blank Staples, que inclui t-shirts de manga curta, sweatshirts e jumpers com capuz. Esta coleção totalmente em algodão oferece uma escolha mais consciente, já que 100% do algodão da H&M agora é orgânico, reciclado ou adquirido de forma mais sustentável.

Também é possível adquirir materiais adicionais, como canetas de tecido e autocolantes que se fixam com o ferro de passar, técnicas de tie-dye, bordados e impressão digital ou print.

Para celebrar o lançamento desta coleção, a H&M fez uma parceria com três criativos e desafiou-os a lançar as suas próprias coleções, usando as roupas da Blank nos seus negócios e projetos artísticos para mostrar a outros criativos o que é possível fazer com estes modelos.

Chainstitch, Plantmanp e Taco 86 créditos: H&M

Chainstitch, uma pequena empresa de bordados, Plantmanp, marca onde plantas e roupas de streetwear convivem amigavelmente e o restaurante Taco 86, em Los Angeles, foram os parceiros escolhidos.

Cada um recebeu uma série de peças da coleção Blank Staples para dar início à sua própria coleção. Estas colaborações são um bom exemplo e uma inspiração para outros designers e criativos.