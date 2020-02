Na semana passada, com vistas cintilantes do horizonte de Los Angeles e do oceano, a H&M comemorou o lançamento da coleção Studio SS20. A coleção, feita para uma mulher moderna de espírito livre, cujo estilo é tão eclético quanto as suas viagens, ganhou vida numa casa em Beverly Hills.

A casa moderna de meados do século foi reimaginada usando luzes e filtros para refletir elementos da paleta de cores da coleção, que contrastava com o ambiente natural das colinas.

Celebridades, incluindo Jourdan Dunn, Paloma Elsesser, Billie Lourd e Selah Marley, todas vestidas com H&M Studio, foram convidadas a assistir à nova coleção. Jameela Jamil, também vestida com peças da nova coleção, foi a DJ da noite.

Jameela Jamil, também vestida com peças da nova coleção, foi a DJ da noite. créditos: H&M Studio SS20

Inspirada numa viagem à ilha sueca de Gotland, a coleção SS20 representa uma rapariga que pratica surf, e com uma atitude despreocupada. Aquela que mistura vestidos volumosos em qualquer lugar com alfaiataria de ganga e roupa de praia desportiva.

As peças-chave incluem um vestido elétrico de poliéster reciclado rosa, uma jaqueta em tons de calcário, calças de pernas largas, o cardigã de crochê de algodão e nylon e as botas de plataforma de couro.

Uma paleta de cores de rosa quente e azul com flashes de verde ácido sobrepõe-se aos tons mais claros. A coleção também oferece roupas desportivas e kaftans de praia fáceis de usar, que estará disponível na loja online no final de maio.