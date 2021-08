A Havaianas anunciou recentemente uma coleção exclusiva co-desenvolvida pela lendária marca de streetwear A BATHING APE® (BAPE®).

A coleção traz dois modelos de Havaianas, o Tradi Zori, um flip-flop moderno inspirado na tradicional sandália japonesa Zori, e a favorita de todos os tempos, a silhueta Top.

Ambos os modelos foram reinventados com a impressão de camuflagem da BAPE®, transformando o chinelo num ícone de moda. O Trade Zori está disponível nas cores branco e cinza aço, e o Top em três cores: rosa, marinho e verde.

A coleção co-desenhada foi lançada globalmente a 1 de agosto de 2021 no site e em lojas de retalho selecionadas. Em parceria com a Highsnobiety, a coleção será lançada juntamente com uma história e conteúdos aprofundados em Highsnobiety.com.

A BATHING APE® (BAPE®) nasceu no coração de Harajuku, Japão, em 1993 e, desde então, tornou-se um símbolo da moda de rua japonesa há mais de 27 anos, sendo considerada uma das marcas mais cobiçadas e exclusivas do mundo com mais de 30 lojas globalmente.