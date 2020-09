A H&M anunciou recentemente a sua colaboração com a marca italiana de luxo Giuliva Heritage, uma coleção que já se encontra disponível em lojas selecionadas e online.

De propriedade familiar e conhecida pela sua alfaiataria impecável, Giuliva Heritage leva as silhuetas clássicas da moda masculina ao mundo da moda feminina. Os fundadores da Giuliva Heritage, Margherita Cardelli e o seu marido Gerardo Cavaliere, são apaixonados por moda.

Juntamente com a cadeia de fast fashion, o casal criou uma versão moderna da herança italiana com uma coleção feita de materiais mais sustentáveis. Em sintonia com a jornada de ambas as marcas rumo à economia circular, a coleção é feita com tecidos reciclados.

Veja aqui a coleção:

Nos primórdios de Giuliva Heritage, Margherita costumava pedir emprestado o guarda-roupa de Gerardo, vestindo regularmente as suas roupas. De acordo com esta filosofia, Giuliva Heritage x H&M apresenta camisas tradicionais, blazers sob medida e gabardinas contemporâneas em lãs recicladas, poliéster reciclado e algodões orgânicos.

Acompanhados de blusas esvoaçantes, vestidos e combinações que aderem bem ao corpo, estes looks oferecem um guarda-roupa clássico e intemporal.

Tons de bege, marinho, azul escuro e bordeaux são apresentados ao lado da risca de giz e xadrez com detalhes como decotes, mangas bispo e cintura alta.