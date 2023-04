Não é para todas as carteiras, mas apreciá-lo, todos podemos. Cristina Ferreira foi muito elogiada com o look escolhido para a gala deste domingo de 'O Triângulo', importando agora saber quanto custa.

O vestido é da marca Carolina Herrera e pode ser comprado no site D’Adélia por 4.150 euros.

De cor verde e com cintura justa, a peça foi acompanhada de acessórios da marca Juliana Bezerra e de um par de sandálias da Cult Gaia.

Veja na galeria as fotos do look em causa.

