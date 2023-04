Para muitos é a melhor época do ano. Tudo parece mais fácil nos dias longos, a vida parece mais leve com a chegada do calor, as férias estão quase aí. A coleção de verão da Parfois, Golden Hour, lembra-nos precisamente porque ansiamos pelo regresso do verão.

Entre novos estampados, mermaidcore e algumas tendências nostálgicas, o que podemos esperar da nova coleção?

A influência é no verão, e desta forma a marca apresenta-nos um guarda-roupa que materializa o espírito das férias, com inspirações no mar e na praia. Há dois novos estampados - um com sereias e outro com a praia como cenário - ambos utilizados nas malas, vestidos e camisolas.

O cenário aquático não fica de fora com um print com riscas coloridas, que podemos encontrar em vestidos, t-shirt, sweatshirts, malas tote e baguette, chapéus maxi e swimwear.

Além de estar presente nos estampados, a estética mermaidcore encontra-se também nos materiais e nos detalhes. A bijuteria brinca com conchas (verdadeiras) e cordões, criando peças únicas. É também utilizada rede colorida em malas e vestidos longos de praia. No calçado, existem modelos em plástico que lembram as férias e outras marcas de infância.

A tendência utility mantém-se como uma das principais inspirações, com detalhes como multi-bolsos balançados com silhuetas femininas, o crop top com bolsos combinado com as calças cargo é um dos looks principais.

A nostalgia também é sinónimo de denim, em novas cores e pensado para ser utilizado em looks totais. Existem vários modelos de malas inspirados na tendência Y2K e a combinação trendy do blazer com saia.

Quando o sol se põe, o going-out top aparece. Para um mood descontraído, o corpete e as calças de cintura baixa, ou para uma combinação um pouco mais arriscada, o top e a saia de lantejoulas. A seleção ainda inclui uma parka iridescente e várias peças com transparências. Acessórios como os mules metalizados e as pulseiras cocktail em acrílico também se destacam.

Por último, as saias sobre calças estão de volta. A proposta da Parfois interpreta o conforto casual, sobrepondo peças em tule. O conjunto de três peças está disponível em rosa-bebé e cinza-claro. Este tipo de textura é aplicado em outros acessórios, desde totes maxi até fanny packs, ou na parka rosa statement.