O estilista belga Glenn Martens será o próximo diretor criativo da Maison Margiela após a saída de John Galliano, anunciou o grupo OTB, proprietário da casa de alta-costura.

É uma promoção interna de Martens, reconhecido pelo grupo italiano pelo seu trabalho desde 2020 na Diesel, outra marca do OTB.

Até outubro, foi diretor da marca experimental de prêt-à-porter Y/Project, que fechou as portas definitivamente em janeiro.

"Trabalho com Glenn há anos, conheço o seu talento e sei do que é capaz", disse o presidente do OTB, Renzo Rosso, citado no comunicado.

Formado em design de moda pela Royal Academy of Antwerp, Glenn Martens ficou conhecido pela sua audácia na apropriação do estilo 'streetwear'.

O estilista afirmou que se sentiu "extremamente honrado por se juntar à formidável Maison Margiela".

O famoso estilista britânico John Galliano, excêntrico e polémico, anunciou no Instagram em dezembro a sua saída da Maison Margiela, onde foi um discreto diretor artístico durante dez anos.

"Hoje é o dia em que me despeço da Maison Margiela", escreveu, sem mencionar os seus planos futuros.