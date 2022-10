As irmãs Hadid foram as estrelas do desfile apresentado no Jardim de Plantas parisiense apesar da chuva. Bella vestiu um jeans com top revelador e Gigi um conjunto de saia e jaqueta.

Williams adicionou à confecção tradicional elementos como tachas, correntes e tamancos altos, batizados como Marshmallow, com uma tecnologia que costuma ser utilizada em calçado desportivo de alto impacto.

Bella Hadid usou botas com atacadores, enquanto Gigi desfilou com saltos altos.

"Looks total" também foram apresentados, com a cor caqui dos pés à cabeça, além de casacos bomber e calças acetinadas, acompanhadas por saltos.

As bermudas e as calças cargo foram combinadas com blusas românticas, com folhos transparentes ou blazers de tweed.

O vestido longo reinou na coleção primavera-verão com cortes simples, ajustados ao corpo, de tons prateados ou bordados com pérolas.

Vestidos em azul-celeste exibiram uma leve transparência, enquanto os vermelhos mostravam as costas, às vezes contornadas por grandes laços.

A coleção veio relembrar a época de ouro da casa, quando o seu fundador Hubert de Givenchy vestia a atriz americana Audrey Hepburn com longas luvas.