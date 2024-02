Giorgio Armani anunciou esta quinta-feira, dia 01 de fevereiro, a mais recente colaboração com o talentoso ator britânico Aaron Taylor-Johnson, que se torna o novo embaixador das fragrâncias ACQUA DI GIÒ.

"ACQUA DI GIÒ encarna um modo de compreender a masculinidade que é simultaneamente livre, sensível e aventureira. Todas estas são características que Aaron exprime através da sua presença e fisicalidade. Foi este equilíbrio da mente e corpo que me convenceu de que ele seria a pessoa indicada para representar a fragrância. Aaron possui uma intensidade e beleza que são tanto conscientes como emblemáticas dos dias de hoje.", explica em comunicado Giorgio Armani, o visionário por trás da marca.

Já Aaron Taylor-Johnson expressou o seu orgulho com a parceria: "O seu génio criativo, a sua sofisticação intemporal e gosto impecável são apenas alguns dos infindos e distintos atributos do Sr. Giorgio Armani. Sinto-me honrado por ter sido escolhido para representar esta fragrância icónica (..) Sempre senti que possui aquela combinação inatingível de masculinidade e sensibilidade, uma ligação quase mágica à natureza e ao poder rejuvenescedor do mar".

Compromisso com a Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Em sintonia com a revelação do novo embaixador, ACQUA DI GIÒ EAU DE TOILETTE inicia um novo capítulo ao apresentar um frasco recarregável. Estes frascos recarregáveis demonstram o compromisso da marca com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, permitindo a recarga sem bocal e reduzindo significativamente o consumo de matérias-primas.

Giorgio Armani enfatiza: "A natureza recarregável de ACQUA DI GIÒ EAU DE TOILETTE sublinha o nosso compromisso com o futuro do planeta e está em sintonia com o sentido de responsabilidade ambiental de quem o utiliza."

Além da sua dedicação à arte da perfumaria, Giorgio Armani destaca sua missão de preservar o meio ambiente e apoiar comunidades ao redor do mundo. A marca tem implementado ações abrangentes, incluindo o apoio a programas de preservação florestal em vários países.