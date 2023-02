Sensual, feminina, confiante e segura de si mesma. São estes os atributos da mulher que veste Elisabetta Franchi e que a marca reconhece em Georgina Rodriguez, que acaba de ser apresentada como a nova embaixadora e rosto da coleção primavera/verão 2023.

A modelo e empresária espanhola é a protagonista da nova campanha publicitária da marca que, para esta coleção de moda, foi buscar inspiração a uma "pluralidade de culturas e influências estéticas", onde se destacam as peças com franjas, de inspiração étnica e com o icónico padrão da marca em tons neutros, como é o caso do preto, branco e cru.

"A Georgina sempre demonstrou estar muito alinhada com o universo Elisabetta Franchi e é a representação perfeita de todas as mulheres que usam as minhas criações", afirma a designer italiana em comunicado sobre esta parceria cuja campanha ficou a cargo da fotógrafa Nima Benati. "Com uma sensualidade forte e um toque de sofisticação internacional, estes foram os valores da marca interpretados por Benati, que conseguiu captar maravilhosamente a expressividade e poder distintivo das características de Georgina Rodríguez", acrescenta.

É de destacar que esta colaboração é algo inédito para a marca italiana, sendo esta a primeira vez que elege uma personalidade internacional para o papel de embaixadora. As imagens da campanha vão estar disponíveis em todas as lojas Elisabetta Franchi espalhadas pelos quatro cantos do mundo.

Descubra toda a coleção aqui.