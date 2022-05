Desde 1950 que a GANT tem experimentado novas abordagens com sobras de tecidos nas produções. A nova coleção cápsula upcycled, composta por três peças para homem e duas para mulher, é uma homenagem ao legado da GANT e inspira-se no estilo preppy através do uso de sobras de “madras”.

“Esta coleção REMAKE leva o nosso legado para o futuro. É um exemplo perfeito de como uma técnica antiga e o artesanato continuam a ser relevantes hoje em dia. O caminho para um futuro de moda circular exige que olhemos para cada sobra de produto ou produto e descubramos como é que ele pode ser transformado em algo bonito”, diz Jessica Cederberg Wodmar, diretora global de sustentabilidade e Inovação da marca.

Para celebrar a coleção e a importância de uma reestruturação para uma mentalidade mais sustentável, a GANT fez uma parceria com o Chef e food scientist David Zilber, que participa na campanha.

Tendo trabalhado como Chef do laboratório de fermentação do prestigioso restaurant Noma e co-autor do seu livro mais vendido do New York Times sobre fermentação, David é um dos nomes mais conceituados neste campo inovador onde a ciência se funde com a criatividade.

Esta iniciativa faz parte do manifesto de sustentabilidade da marca norte-americana, GANT 7 rules, e do caminho para a sustentabilidade. “The7 rules by GANT” lançadas em 2020 são: Refresh, Repair, Reuse, Rent, Regive, Remake and Recycle. Com a regra Remake a GANT pretende inspirar e convidar os clientes a assumirem a responsabilidade conjunta de prolongar a vida das suas peças de roupa. Esta coleção visa encorajar a criação de algo novo a partir de algo antigo, em vez de deitar fora.