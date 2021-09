A The Time Capsule, como o próprio nome indica, é uma coleção sobre o tempo. O tempo da mudança, de agir, de quebrar barreiras e estereótipos, de fazer acontecer. O tempo de sermos nós próprios e de nos expressarmos livremente através da moda, que deve ser para todos, sem distinções, sem géneros.

"É uma coleção pensada para assumidamente marcar uma época através da roupa. É para pessoas comuns, de todas as formas e tamanhos. A moda comunica identidades e é criada por pessoas para pessoas. Neste sentido, para mim e para o meu trabalho, é muito importante que a roupa seja sem género e afirme esse papel e essa comunicação na sociedade porque na realidade somos todos iguais", refere Inês Torcato.

Esta cápsula reúne bens ou informação de uma época, esta época. Simultaneamente intemporal e temporal, feminina e sem género, a The Time Capsule expressa a vontade das pessoas transmitirem a sua identidade ao mundo. Com uma estética marcada pela reinterpretação moderna do streetwear, esta coleção comunica com quem a veste e é, ao mesmo tempo, uma poderosa forma de comunicar.

Peças versáteis e modernas,que podem ser livremente combinadas, compõe esta colaboração especial que apresenta propostas únicas e contemporâneas, fortemente inspiradas na cultura urbana. Uma coleção totalmente desenhada e produzida em Portugal, com materiais maioritariamente nacionais e naturais, que reforça a contínua responsabilidade da marca para com o planeta.

Uma coleção inclusiva, que privilegia o design português e mostra que, no final de contas, #WeAreAllJustOrdinary.

Já disponível no site da marca.