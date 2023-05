Sobre o início da sua carreira

Apesar de sempre ter sonhado em ser bailarina profissional, Naomi Campbell acabou por enveredar pelo mundo da moda por mero acaso. Aos 15 anos foi abordada por uma booker nas ruas de Covent Garden, em Londres, e a sua vida mudou por completo. “Um dia estava a andar na rua, e esta mulher abordou-me e disse-me ‘Sou agente de modelos.’ Não acreditei nela, mas levei um dos seus cartões para casa e dei-o à minha mãe. Depois vi uma entrevista dela na Tatler e percebi que era a sério”, disse no segmento “Life Lessons” da Interview Magazine, em dezembro de 2022.

Sobre os preconceitos que enfrentou

Racismo e preconceito são dois conceitos que Naomi Campbell experienciou no mundo da moda e com os quais teve de aprender a lidar desde muito cedo. A rejeição baseada na cor da sua pele foi algo que viveu diversas vezes tendo-lhe sido negados diversos trabalhos fotográficos. Em entrevista à Interview Magazine, a modelo explica que foi graças ao fotógrafo Patrick Demarchelier que conseguiu a sua primeira capa na edição francesa da revista Vogue, que foi para as bancas em agosto 1988 e um feito histórico na sua carreira. “Acho que fui a primeiro modelo negra a ser capa da Vogue francesa, o que foi chocante para mim porque quando lhes perguntei sobre o assunto, disseram-me ‘Ah não. Nunca tivemos nada deste género.’ Ao que respondi ‘Oh, a sério?” Lembro-me de ir à Austrália. Não sei isto é verdade ou não, mas a editora de uma revista disse-me que tinha sido despedida por me ter colocado na capa”, explicou, em setembro de 2010.

Sobre o seu catwalk

Em cima da passerelle protagonizou alguns dos momentos mais icónicos da sua carreira. Em conversa com Stellene Volandes, editor-in-chief da revista Town&Country, a supermodelo explicou que o seu background em dança influenciou muito o seu catwalk carismático e confiante. “Ao trabalhar com diferentes designers, como Gianni Versace, Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa ou Marc Jabos, apercebi-me que tinha de andar de forma diferente [para cada um deles]. Era e ainda hoje continua a ser assim para mim”, disse à revista, referindo que assim que está em cima da passerelle o seu foco está apenas naquele momento. “Sinto que estou sempre a flutuar. Por dentro estou muito nervosa, porque, como todos sabem tive alguns acidentes: caí, perdi uma saia, o meu top caiu… As coisas acontecem mas temos de seguir em frente.”

Sobre o termo supermodelo

Juntamente com Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer e Christy Turlington fez parte do icónico Big Five, o clã composto pelas maiores topmodels da década de 1990. A modelo recordou esta época da sua vida em 2010, aquando de uma entrevista à Interview Magazine, onde explicou a origem do termo ‘supermodelo’ e o impacto que teve na sua vida e carreira. “Nenhuma de nós nunca se importou com a palavra supermodelo. Seja por que motivo for, essa foi uma terminologia criada pela imprensa. Nós gostávamos era de estar juntas. Apoiávamo-nos umas às outras, e acho que isso já não acontece hoje em dia.”

Sobre a sua rotina de beleza

O seu segredo para uma pele bonita e radiante é a hidratação, ingerindo muita água diariamente e incorporando diferentes tipos de máscaras na sua rotina. “Limpo e esfolio [a pele] todos os dias. Tiro a maquilhagem todas as noites”, disse, em junho de 2019, num vídeo publicado no seu canal oficial de Youtube, intitulado Naomi. Apesar de a sua profissão assim o exigir, a modelo prefere abdicar da maquilhagem sempre que possível. “Quando não estou a trabalhar tento não usar maquilhagem. Gosto de ter a pele sem nada.”

Sobre os erros do passado

Após colapsar numa sessão fotográfica em Itália em 1999, a modelo tomou uma decisão que viria a mudar o ciclo da sua vida: decidiu procurar ajuda especilizada para ultrapassar o vício em álcool e drogas. “Nunca senti vergonha do [meu] abuso de substâncias. Trabalhava tanto e, no início, lembro-me que não tinha dias de descanso. E quando disse, finalmente, ‘Quero sair’ – não fazia ideia do que era a reabilitação – fui eu que escolhi pegar no telefone e ligar para o sítio onde queria ir. E isso faz parte do processo, quando nos comprometemos com algo e foi isso que eu fiz.”, disse a Nancy Gibbs, ex editor-in-chief da revista Time e Fortune, em junho de 2017.

Sobre o seu trabalho como modelo

Naomi Campbell é uma mulher multifacetada. Para além de modelo, também já deu cartas como apresentadora de televisão, atriz e jurada de talent-shows. Mas a verdade é que a moda continua a ser a sua grande paixão e cujos projetos parecem não abrandar com o passar da idade. “É isto que gosto de fazer. O meu trabalho é difícil, mas também é alegre ao mesmo tempo. Ainda tenho prazer naquilo que faço, e isso também é importante – gostarmos daquilo que fazemos”, confessou à edição de março de 2023, à Harper’s Bazaar.

Sobre a fama e assédio da imprensa

Com uma carreira de mais de três décadas e considerada uma das supermodelos mais reconhecidas a nível mundial, normalidade é um conceito que não se aplica à sua vida. Em agosto de 2013 disse à Interview Magazine, que lamentava o assédio de que é alvo por parte da imprensa e dos paparazzi no seu dia a dia, referindo que é algo a que teve de se habituar com o passar dos anos. “[A fama] Isso faz parte do meu trabalho. Portanto tento que isso não me deixe stressada. E se eles querem tirar uma fotografia, eles tiram uma fotografia”

Sobre a diversidade na indústria da moda

“Fiquei tão emocionada ao ver 42 modelos tão diferentes a descer a Escadaria Espanhola [em Roma], que comecei a chorar. Foi algo tão bonito de se ver. Queria que isso se mantivesse assim e [a diversidade] é algo que irei defender até morrer”, disse à edição de novembro de 2022 da Vogue Arabia sobre a coleção de Alta-Costura outono/inverno 2022 da maison Valentino. Recorde-se que a apresentação de moda foi uma celebração da diversidade ao incluir diferentes padrões de beleza no seu desfile.

Sobre a maternidade

Aos 51 anos foi mãe pela primeira vez através de uma barriga de aluguer, tendo partilhado a notícia com o mundo através das redes sociais, em 2021. Apesar de ainda não se saber o nome da sua filha, a verdade é a supermodelo não se coíbe de falar sobre o tema. Em entrevista à Vogue britânica, publicada em março de 2022, referiu que “é a melhor coisa que já fez” na sua vida. “É uma menina bem-comportada: dorme muito bem, quase nunca chora e disseram-me que está muito alerta para a idade. Começou a dizer adeus, o que é divertido. Ri-se muito. Daqui a nada já fala.”