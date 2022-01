The Witcher, uma das séries mais populares e vistas da Netflix, chegou à Bershka através da nova coleção de peças e acessórios que dá vida aos elementos mais emblemáticos da série.

A série da Netflix The Witcher, originalmente baseada na saga de novelas do autor polaco Andrzej Sapkowski, relata as aventuras de um feiticeiro de nome Geralt of Rivia e ganhou, desde então, fama internacional. A história foi novamente reinventada através da coleção de streetwear mais recente da Bershka.

Ocupam o lugar de destaque na coleção, o conjunto branco de duas peças com estampados posicionais contrastantes; a sweatshirt preta com efeito lavado quase cinza, o símbolo do lobo do medalhão de Geralt e uma imagem do personagem na parte posterior e a t-shirt oversize também com estampado posicional dos personagens principais da série.

A coleção fica completa com um conjunto de quatro anéis com os símbolos mais representativos da série The Witcher, um colar com a palavra “Chaos”— que se refere à forma como o poder dos magos é definido na série – e uma embalagem de autocolantes ou tatuagens temporárias.

Bershka e THE WITCHER congregaram forças nesta cápsula de peças e acessórios, já disponíveis em bershka.com e numa seleção de lojas físicas.