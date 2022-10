Entre materiais, modelos, cores e padrões, escolher o fato ideal pode não ser uma tarefa simples mas, se ainda não tem um para usar quando o tempo começar a esfriar, não se preocupe: a Guajiba Concept Store, uma loja online focada na moda latino-americana, fez uma seleção dos principais destaques que prometem marcar esta tendência na chegada da nova estação.

1. Corte

Desde as calças com corte reto, justo ou à boca de sino aos blazers cintados ou oversized, as opções de corte disponíveis são muitas e a sua versatilidade é uma mais-valia. O truque está em brincar com estas peças e deixar-se levar pelo seu mood diário: elegante, desportivo e/ou casual.

2. Paleta de Cores

Desde os tons mais neutros - como o preto e branco, bege e cinza - aos tons mais ousados e irreverentes - como o vermelho e preto, rosa e vermelho -, a paleta de cores para a chegada da nova estação assume os dois extremos: muita cor ou a total ausência dela. Escolha a que a fizer sentir-se mais confortável.

3. Padrões

Os dias mais frios e cinzentos pedem padrões mais divertidos. Dos clássicos aos mais ousados, o padrão patchwork - que combina várias cores, padrões e texturas numa única peça - está de volta, assim como o padrão floral, que deixa as flores mais pequenas e concentra-se em flores mais chamativas.

4. Materiais

Desconstrua e reinvente o fato tradicional e procure alternativas à rigidez dos blazers clássicos, através da mistura de texturas - que está a ser uma das grandes tendências das semanas de moda a nível mundial. A utilização de tecidos com transparências e utilização de cabedal nos blazers prometem deixar qualquer look com mais personalidade.