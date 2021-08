A Havaianas juntou-se à Disney para criar uma coleção de acessórios em que o Mickey Mouse e o Pluto, duas personagens icónicas que têm sucesso de geração em geração, são os protagonistas.

A linha inclui duas mini bags, uma delas branca com a alça lateral em vermelho e com o Mickey estampado, enquanto a outra é amarela com o fecho em verde e a alça em preto, na qual se pode ver o Pluto. O tamanho é único e perfeito, já que serve para colocar o telemóvel ou a carteira, por exemplo.

créditos: Havaianas x Disney

As earphone cases desta coleção são, muito provavelmente, um dos acessórios mais queridos de sempre da marca. Uma delas está disponível em preto e sobressai pelo formato das orelhas do rato mais famoso do mundo. Na segunda opção, na qual o amarelo sobressai entre as restantes cores, as orelhas do Pluto não passam despercebidas.

créditos: Havaianas x Disney

Seja para guardar as moedas ou os auriculares, este acessório mágico pode andar consigo para todo o lado.

A nova coleção da Havaianas com a Disney é perfeita para a praia, assim como para qualquer outra ocasião ou estação do ano.

Todos os artigos estão disponíveis online e nas lojas Havaianas, e os preços variam entre os 14 e os 16 euros.