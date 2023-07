Chama-se Eva e é a mais recente Love Bag da Pinko que é o resultado da colaboração entre a marca e MIOMOJO, uma marca de acessórios cruelty-free.

Disponível em três cores – preto, roxo claro e prateado – é uma coleção limitada e tem um PVP de 330€.

A Eva é feita em Itália, em Apple Skin, um material inovador animal friendly de base biológica, derivado de resíduos e cascas de maçã. Basicamente, os pedaços de maçã são processados para criar uma mistura que é depois aplicada num tecido natural, resultando num material resistente à água e durável, com baixo impacto ambiental.

Com a icónica fivela Love em forma de anel, adornada com dois passarinhos, Eva é ainda embelezada com mini tachas em forma de maçã, que fazem referência à origem do seu material.

Na parte de trás, a mala exibe um bordado que, quando scaneado com um dispositivo móvel, dá acesso a conteúdo especial criado especificamente para este produto sustentável. Eva vem com uma embalagem feita de cartão reciclado.