O verão traz o apelo ao ar livre, a horizontes marítimos, areais sob céus de um azul profundo e Sol radioso. Um dia soalheiro, frente a um mar a desfazer-se em espuma na praia, carrega-nos de energia positiva. Diz-nos uma antiga crença hindu que as boas intenções, a energia positiva, atraem o bom karma. E, com este, nasce uma atitude atenta à vida. Em troca, conquistamos felicidade. Ganha o nosso corpo, mente, alma e cultivamos a Bondade.

Façamos dos dias ensolarados que se avizinham um roteiro de bondade, para nós, para os outros e face ao mundo que nos rodeia. E, porque merecemos o melhor, cuidemos da nossa pele também com Bondade. A coleção The Ritual of Karma, da Rituals, com produtos de banho, corpo e produtos solares, relembra-nos a importância de dar bondade, a nós mesmos e à nossa pele que nos protege durante toda a vida.

Uma coleção de produtos enriquecidos com o calmante chá branco e a exótica flor de lótus, o primeiro um símbolo de pureza, beleza e sabedoria; o segundo conhecido por apurar os sentidos. A fórmula nova e melhorada com complexo Hydra-Boost, mima a nossa pele com uma fragrância fresca e estival, com um acorde ligeiramente floral.

De forma a cuidarmos da nossa pele com bondade, a coleção The Ritual of Karma ensina três passos - preparar, proteger e prolongar - para uma rotina de bem-estar pessoal. Antes, ou depois, de conhecer esta coleção de bem-estar para a sua pele, saiba quais as dicas de proteção solar surpreendentes que os dermatologistas recomendam. Já agora, faça do sol um amigo, desconstrua mitos sobre proteção solar.

Passo 1: Prepare a pele para o verão

O que é o complexo Hydra-Boost Trata-se de um complexo hidratante à base de aloe vera, esqualano e algas. Este complexo exclusivo ajuda a acalmar a pele desidratada e seca e proporciona flexibilidade e elasticidade à pele.

Faça-o com o Esfoliante de Corpo Karma 94% de origem natural que combina uma nutritiva mistura de óleos ricos e minerais marinhos para uma pele muito suave. O sal marinho é um esfoliante natural que permanece intacto quando é utilizado na pele. O resultado é uma pele saudável, a renovação celular e a ação como agente desintoxicante e suavizante.

Combine o Esfoliante de Corpo Karma 94% com um dos mais irónicos da marca: a Espuma de Duche Karma extremamente hidratante, transformando-se numa espuma sedosa no duche, nutrindo a pele de verão; ou faça-o com uma novidade deste verão, o Óleo de Duche Karma, rico e sedoso que ajuda a recuperar a pele desidratada e sequiosa.

créditos: Rituals

Passo 2: Proteger

Cuidar da pele com proteção solar é essencial para lhe oferecer bem-estar. Ela retribuir-lhe-á, fazendo justiça ao princípio do karma: “faça o bem e o bem volta para si”.

Como aplicar o protetor solar Aplique generosamente o protetor solar cerca de 30 minutos antes da exposição ao sol (para melhores resultados), para poder ser absorvido pela pele e para ser menos provável que a transpiração o elimine. Aplique regularmente, sobretudo após transpirar, nadar ou de se secar. Sabe qual a quantidade de protetor solar que deve aplicar? A Rituals perguntou a uma médica de medicina estética e obteve a resposta que pode consultar aqui.

Entregue a sua pele aos cuidados do invisível, ou seja, da Proteção Solar em Spray SPF 30 e Proteção Solar em Spray SPF 50 (também na versão Kids), de absorção rápida, não colante e altamente hidratante. O corpo fica protegido contra os malefícios do sol provocados pelos raios UVA e UVB e nutrido numa única aplicação, graças ao complexo Hydra-Boost.

E porque o rosto é uma expressão da nossa alma, não esqueça nos essenciais para a praia o Creme de Rosto SPF 30: proporciona proteção consistente e de amplo espetro, é resistente à água e é rapidamente absorvido pela pele.

créditos: Rituals

Passo 3: Prolongar

Um bronzeado belo traz o desejo de o tornarmos duradouro, mesmo quando a praia não é uma possibilidade no imediado. A coleção The Ritual of Karma apresenta-nos várias texturas e opções para ajudar a prolongar o bronzeado.

Como utilizar o Shimmer Oil Agite bem antes de utilizar. Aplique imediatamente depois do duche. Espere 5 minutos antes de se vestir, para que seja absorvido.

O Shimmer Oil proporciona-nos uma pele radiante. Trata-se de um poderoso hidratante da pele com uma combinação de óleos de jojoba, azeitona e açafroa e um subtil brilho dourado que realça a beleza natural da pele. É rapidamente absorvido e suaviza e revitaliza a pele de aspeto baço, com um discreto brilho de partículas minerais perladas proporciona um aspeto radiante e luminoso. O óleo brilhante é delicadamente perfumado com a fragrância familiar do chá branco e da flor de lótus.

Um cuidado da pele que se completa com a Loção After Sun em Gel, com uma textura tipo sorvete, refrescante e calmante e a Máscara de Corpo, um convite para um sono de beleza, um creme em gel de textura ligeira concebido para regenerar, reconstituir e nutrir a pele desidratada.

créditos: Rituals

Este verão não há como esquecer a coleção The Ritual of Karma, concebida para ajudar a irradiar energia positiva, servindo como um lembrete para vivermos com bom karma e praticarmos a bondade.

