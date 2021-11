Alguma vez parou para pensar em como se sente a sua pele? Fornece-lhe o cuidado diário necessário? Talvez seja altura de reestruturar a sua rotina e dedicar mais tempo ao cuidado da saúde e da pele.

"Os Laboratórios BABÉ promovem o respeito pela pele e pelo autocuidado com um dos seus produtos mais icónicos: Oil Soap, o óleo lavante corporal. A sua fórmula não contém água e é enriquecida com óleos de origem vegetal com Ómega 3, 6 e 9 que limpam suavemente e nutrem em profundidade, respeitando o equilíbrio natural da pele", refere a marca.

Uma das suas principais características é a sua textura oleosa, composta por óleos ricos em ácidos gordos essenciais que reestabelecem a hidratação da pele e proporcionam um conforto imediato desde o momento do banho.

"Graças à sua agradável textura em óleo, que se transforma numa subtil bruma emoliente ao entrar em contacto com a água, Oil Soap oferece uma experiência sensorial a quem o utiliza", adianta a nota.

