Se é daquelas pessoas que, entre refeições, sente um desejo incontrolável de comer tudo aquilo que tem na despensa, há um novo produto que promete pôr um ponto final nesse anseio. O Siluete Healthy Balm é um bálsamo labial que acaba de chegar ao mercado português e que quer ajudar a reduzir o consumo de snacks pouco saudáveis e petiscos com calorias vazias ao longo do dia.

Apesar de se apresentar como um produto anti snacking, desengane-se quem pensa que está perante um inibidor de apetite ou dietético. Este é um produto de aplicação local cujo segredo reside nos seus ingredientes ativos de origem 100% natural que vão proporcionar uma experiência multissensorial após a aplicação nos lábios. “O petiscar entre refeições tem um complemento claramente emocional”, disse durante a apresentação o Miguel Fernández Tapia-Ruano, diretor médico da área de saúde e bem-estar da Arquimea, explicando que esta era uma das principais queixas dos seus pacientes. “Não era a fome física, era a fome emocional, que é a mais importante.”

A Arquimea é a empresa espanhola tecnológica por detrás deste lançamento que, desde 2018, decidiu colocar a tecnologia ao serviço da saúde e do bem-estar, desenvolvendo soluções inovadoras que pudessem melhorar a vida das pessoas. Assim nasceu o Siluete que de acordo com os responsáveis quer travar estes impulsos que podem levar ao aumento de peso.

Mas como funciona? Tato, paladar e olfato são os três sentidos envolvidos na fórmula enriquecida com mentol, óleo essencial de eucalipto, extrato de pimenta de sichuan, de spilanthes acmelia e de fruto de capsicum frutescens. Após a aplicação vai sentir uma ligeira sensação de formigueiro, ligeiras cócegas e frescura labial.

“A única coisa que faz é provocar um estímulo local nos lábios que nos vai distrair nesse momento de fome emocional e vai impedir que petisquemos entre refeições e evitar calorias supérfluas”, refere, evidenciando a importância desta zona do corpo em específico e a relação direta que tem com o nosso bem-estar e saúde. “Mais do que um músculo, [os lábios] são um conjunto de muitos músculos rodeados de pele e muitas terminações nervosas e afetam três sentidos importantes: o tato, o paladar e o olfato. E, para além disso, não nos podemos esquecer que são a porta de entrada do nosso intestino, sendo que todos os alimentos têm de forçosamente de passar por aqui.”

A fórmula é patenteada, depois de diversos anos de investigação e testada clínica e dermatologicamente. Foi desenvolvida por uma equipa de nutricionistas e médicos de forma a oferecer segurança à pele e a esta zona particularmente sensível do rosto. A recomendação de uso é aplicar o bálsamo em pequenas quantidades, com recurso ao massajador integrado na embalagem, sempre que sentir necessidade.

Segundo os responsáveis os efeitos são praticamente imediatos. Entre 30 a 60 minutos vai sentir um ligeiro formigueiro e não só. “É um vaso dilatador, portante os vasos sanguíneos vão dilatar e é impossível que não se note um volume maior nos lábios. E também lhes vai dar coloração, tornando-os mais vermelhos”, elucida o também especialista em medicina preventiva e saúde pública.

O Siluete Healthy Balm está à venda por 24,95€ e pode ser adquirido em farmácias, parafarmácias, online e Amazon.