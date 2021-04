Com os sapatos de borracha a regressarem em força este verão, a Hush Puppies apresenta a sua mais recente criação, a Brite Jell, uma sandália em tons brilhantes e macia que faz "match" com o verniz para as unhas.

Para apresentar Brite Jells, a marca associou-se à Loud Lacquer, uma marca de vernizes voltada para o empoderamento das mulheres, e que convida todas a expressarem-se através da cor.

Juntas, as marcas combinam perfeitamente as sandálias jelly da Hush Puppies com as quatro novas cores de verniz para o verão, não tóxicas, veganas e sem crueldade, chamadas Brite Shades. Os vernizes têm um pincel largo, para uma aplicação sem esforço.

Disponível em quatro tons divertidos e brilhantes, perfeitos para o verão, cada sandália é criada com a tecnologia de palmilha Bounce da Hush Puppies, que fica oculta na sola em cunha superacolchoada.

Para saber mais sobre a colaboração Brite Jells e Brite Shades, visite www.hushpuppies.com e / ou www.loudlacquer.com.