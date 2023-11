“Na Ownever sempre defendemos algo diferente, algo mais profundo do que a agitação das compras. Acreditamos em valores que transcendem o consumismo desenfreado e celebram a verdadeira essência da época.”, avança a criadora da marca, Eliana Barros, em comunicado.

Fundada em 2021, e com o mote “Crafting. Timeless Perfection. Built to Repair”, a marca tem como objetivo fazer com que as suas malas “durem uma vida inteira”, através de materias de qualidade e sustentáveis, manejados por artesãos locais.

À semelhança do que aconteceu em 2022, a Ownever voltará a suspender as vendas durante este fim de semana, de modo a sensibilizar o seu público, não só para o poder das compras conscientes e prepositadas, mas também para “apoiar os artesãos locais portugueses que dedicam o coração e alma às suas criações”, frisa a marca.

Num posicionamento contra a indústria de fast-fashion, a Ownever reabrirá as suas portas após o período de Black Friday.