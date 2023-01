A repetição de várias técnicas agressivas como coloração, brushings ou alisamento danificam e fragilizam profundamente o cabelo. Por consequência, muitas mulheres sentem o cabelo estragado, fragilizado e sem brilho.

"O cuidado renovador da gama Absolue Kératine da René Furterer é a resposta. São cinco produtos que vão dar um novo sopro de vida ao seu cabelo", explica a marca em comunicado.

"O poder restaurador de Absolue Kératine reside nas suas novas formulações tão cremosas quanto generosas, texturas luxuosas, fórmulas que não contêm sulfatos ou silicone, que proporcionam uma poderosa ação reparadora com texturas infinitamente indulgentes, para uma dose extraordinária de bem-estar", acrescenta.

"O poder da natureza é potenciado para criar um ritual de cuidado sem precedentes: a queratina de origem natural reconstrói a fibra capilar e o cabelo fica suave e macio com um brilho duradouro, a biocinidina, comporta-se como um 'cimento' e sela as escamas do cabelo, o óleo de camelina nutre e restaura as defesas naturais do cabelo; garantindo assim um cuidado completo e a restauração profunda dos fios de cabelo", lê-se ainda na nota.

"Absolue Kératine é o tratamento intensivo que os cabelos fragilizados e fatigados precisam", conclui.

Veja as fotos dos produtos