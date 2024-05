Mais do que nunca, a Benamôr celebra a sua icónica coleção. Enriquecida com aloé vera e essência floral, a Coleção Jacarandá proporciona hidratação e benefícios calmantes, com um aroma floral.

Descubra a gama que combina com a época que os jacarandás pintam Lisboa de lilás:

Loção corporal calmante

Loção Líquida Corporal Jacarandá. PVP (300ml): 21,00€ créditos: Divulgação

A Loção Líquida Corporal Jacarandá é enriquecida com aloé vera e essência floral. Suaviza e refresca a pele graças à sua textura fluida única.

Gel de duche calmante

Gel de duche Jacarandá. PVP (500ml): 15,90€ créditos: Divulgação

Este gel de duche floral limpa suavemente enquanto deleita os seus sentidos.

Bálsamo labial calmante

Bálsamo labial calmante Jacarandá. PVP (12ml): 9,00€ créditos: Divulgação

É a arma de hidratação da Benamôr para os lábios e é enriquecida com uma cascata de ingredientes 99% naturais, como a manteiga de karité, o óleo de argão, o coco e as amêndoas doces. A sua textura ultra aveludada suaviza e nutre instantaneamente os seus lábios, protegendo-os contra as agressões externas.

Creme de mãos calmante

Creme de mãos calmante Jacarandá. PVP (50ml): 12,50€ créditos: Divulgação

Enriquecida com aloé vera e essência floral, a textura calmante deste creme de mãos afunda-se como nenhuma outra, com um cheiro icónico.