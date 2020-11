Deixando para trás os dias quentes de praia e verão, a marca de swimwear Galpão 51 apresenta a Tranquila Mente, uma coleção de comfortwear, leve, solta e repleta de tie-dyes, que se propõe a trazer a atmosfera descontraída e sem preocupações do estilo de vida carioca para o outono/inverno português.

Com o objetivo de inspirar o bem-estar, o conforto e um estilo de vida saudável em qualquer ambiente, a nova coleção da Galpão 51 é composta por quatro modelos de sweatshirts e três modelos de calças e calções, todos eles únicos e produzidos artesanalmente.

Provenientes de diversas partes do mundo, os corantes utilizados resultam em cores especiais, como o verde, o lilás, o azul e o bege que caracterizam a Tranquila Mente e que foram escolhidas por transmitirem calma.

Mas nem só de tie-dyes se faz o comfortwear da marca, pelo que é possível encontrar nestas peças de vestuário bordados do mantra “tranquila . mente // mente . tranquila” e da cadeira de praia típica do Rio de Janeiro.

Criada por Maria Lara Belfort, em 2014, num armazém – galpão no vocabulário brasileiro – no número 51 de uma rua em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, a Galpão 51 chegou ao outro lado do Atlântico em 2018, pela mão de duas empreendedoras portuguesas, Joana Silveira Machado e Inês Pereira da Costa.

No decorrer dos sete anos em que viveram no Brasil, as jovens amigas conheceram e apaixonaram-se pela Galpão 51, acreditando que a energia e identidade única da marca – que se espelha em swimwear de qualidade, com tie-dyes originais e cortes simples que facilitam as linhas do bronzeado – seria ideal para acrescentar mais cor ao verão português.

Disponível nos tamanhos S, M e L, e com PVP’s entre 47€ e 65€, a coleção Tranquila Mente já está disponível no site da Galpão 51 e na loja Nossa Concept, para oferecer mais conforto aos dias cinzentos de outono que se aproximam.