À medida que a tecnologia evolui, a maneira como as pessoas compram certamente também muda. Hoje em dia basta uns cliques no telefone ou no computador e as suas compras são entregues à porta de casa, num piscar de olhos.

Ao mesmo tempo, a forma como os clientes escolhem as suas roupas também é diferente do que costumava ser. Com a valorização da individualidade e originalidade a ganhar peso mais do que nunca, a procura por roupas que possam ser personalizadas tornou-se ainda maior. Além do mais, há pouco ou nenhum vestuário que possa representar exclusivamente a personalidade do comprador.

Levando estes dois fatores em consideração, em 2017, uma equipa de 10 pessoas teve a mesma ideia. Criar uma loja online que não permitisse apenas que as pessoas comprassem com facilidade, mas também personalizassem qualquer item que desejassem.

A Hyperfavor oferece uma das mais diversas seleções de mercadorias personalizáveis que existem. Desde peças de vestuário a decorações para a casa, a empresa dedicou-se a trazer a melhor experiência de personalização aos seus clientes.

A coleção que consciencializa e chama a atenção

Para as pessoas com diagnóstico de doença crónica, não há dúvida de que a sua vida nunca mais será a mesma. Além dos desafios físicos, os pacientes também sofrem de stresse e constantes mudanças emocionais.

Com o objetivo de tornar a vida destes doentes mais prazerosa, muitas iniciativas foram realizadas nos últimos anos. Uma das mais recentes é a nova coleção da Hyperfavor dedicada a estas doenças.

Cobrindo mais de 30 doenças e distúrbios crónicos comuns, a empresa tem como objetivo dar o seu apoio a este tipo de causas.

Com a missão de aumentar o conhecimento do público sobre estas condições, a Hyperfavor.com disponibiliza roupas com mensagens motivacionais e imagens de incentivo.