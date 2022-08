Com o intuito de proporcionar mais conforto e a facilitar a vida de todas as suas mulheres que em breve estão de regresso ao trabalho, a Natura apostou numa seleção de peças que, facilmente, podem transitar entre o homewear e o ready to wear.

Os estampados são o grande destaque da coleção rentrée onde é possível encontrar propostas versáteis, elegantes e confortáveis que podem ser usadas em diversas ocasiões, facilitando o momento de vestir, e conjugadas com diferentes acessórios.

Os tons verde e terra dominam a coleção, existindo ainda espaço para os padrões presentes em diferentes tipos de peças como é o caso de vestidos, blusas, coletes e kimonos. É de salientar a atenção aos detalhes e o facto de a marca ter prestado homenagem ao trabalho de impressão artesanal ao fabricar algumas peças com recurso ao hand-Block printing.

Na coleção outono/inverno destacam-se ainda o facto de alguns dos itens de vestuário serem mais amigos do planeta. Todos os produtos com a etiqueta Preserve foram confeccionados em fibras ou materiais reciclados.

Os preços vão dos 22 aos 59 euros e pode descobrir toda a coleção aqui.