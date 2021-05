A coleção é inspirada na indiferença minimalista dos anos 1990 e joga com o volume e um toque de alfaiataria. As peças-chave da coleção são vestidos fáceis de usar, peças sem mangas, blazers single-breasted, calções com cós elástico, calças jeans e um sobretudo.

VEJA AQUI AS PEÇAS DA COLEÇÃO:

Depois de fazer a sua estreia na coleção H&M Conscious Exclusive AW20, Agraloop ™ Biofibre ™ foi agora alargada para as coleções principais. Transformando resíduos de culturas alimentares - neste caso, resíduos de cânhamo de semente oleaginosa - numa fibra natural, este material pode ser encontrado em várias peças, como o jumper sem mangas com capuz e o trench coat suavemente estruturado.

O resto da coleção apresenta outros materiais de origem mais sustentável, alguns não tingidos, incluindo jersey de algodão orgânico, jeans e popelina, e linho orgânico fresco.

O ambicioso objetivo da H&M de usar apenas 100% reciclados ou outros materiais de origem sustentável até 2030 está em andamento, atualmente com 64,5% das peças produzidas feitas de materiais mais sustentáveis.

O relatório de sustentabilidade da marca pode ser consultado online.