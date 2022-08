A Stradivarius, em colaboração com a Warner Bros. Consumer Products, lança House of the Dragon x Stradivarius, uma coleção inspirada na nova série da HBO, House of the Dragon, a primeira prequela oficial da icónica série Game of Thrones.

House of the Dragon dá o nome a esta coleção especial, com uma gama cromática onde predominam os tons negros, brancos e vermelhos. As peças sobressaem pelas suas texturas e tecidos. O veludo com o estampado do dragão, a textura de serpente e os casacos com efeito de pele acrescentam fantasia à cápsula.

Os minivestidos de jacquard, os vestidos com cut-outs e bordados, os detalhes em tule e faux fur, os corsets, os laços nas zonas laterais e o brilho, as correntes e as joias com os símbolos da Casa Targaryen, são as peças-chave que reproduzem a estética da série, acompanhando as tendências do momento.

Para apresentar a coleção, a marca realizou uma campanha num dos cenários da série: o Monumento Natural “Los Barruecos” em Espanha.

House of the Dragon x Stradivarius já está à venda no site da marca e em lojas selecionadas. A partir de 5 de setembro, a coleção estará disponível nas restantes lojas em todo o mundo.