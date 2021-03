Para marcar o lançamento da linha "Rebel at heart Elements of Nature", a Thomas Sabo apoia a The European Nature Trust (TENT) com a doação de 10.000 euros, como parte dos rendimentos da nova coleção.

A TENT cria experiências de viagem únicas que coloca as pessoas em contacto com a natureza selvagem e através destas arrecadam fundos para projetos de conservação e vida selvagem.

A coleção Rebel reflete o espírito de aventura e a marca Thomas Sabo viu nesta parceira a oportunidade de contribuir para apoiar projetos de proteção da natureza sustentáveis e de longo prazo.

A coleção Elements of Nature estará disponível em todo o mundo a partir de 15 de março de 2021 na loja online em www.thomassabo.com.